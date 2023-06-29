Многофункциональный автокомплекс построили в подмосковных Мытищах

Министерство жилполитики Подмосковья уже выдало индивидуальному предпринимателю разрешение на ввод в эксплуатацию детейлинг-центра в поселки Вешки городского округа Мытищи. В проект было инвестировано сто миллионов рублей.

Отмечается, что двухэтажный многофункциональный автокомплекс, выполненный в футуристическом стиле, занимает площадь в почти восемьсот квадратных метров. Первый этаж поделен на две части: зону мойки и обслуживания транспортных средств, а также зону ожидания клиентов. На втором этаже организована административная часть для руководства и персонала.

Автовладельцы могут воспользоваться услугой детейлинга благодаря имеющемуся в центре специальному оборудованию. Данный комплекс может обслуживать одновременно до девяти автомобилей. Реализация проекта принесла муниципалитету двадцать пять рабочих мест.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что цифровизация процессов приводит к росту экономических показателей.