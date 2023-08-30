«Модель на максималках»: новую линейку iPhone ждут кардинальные изменения

Во-первых, по его словам, компания Apple должна выполнить требования Евросоюза и установить в новых моделях уже всем известный порт зарядки Type-c.

«Что касается модельного ряда, то, скорее всего, возможно появление модели на максималках — iPhone Ultra, это должна быть топовая модель, превосходящая по характеристикам даже версию Pro, но неизвестно точно, что именно будет в характеристиках», — уточнил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Однако собеседник добавил, что Apple никогда не раскрывает все карты до момента презентации, чтобы было интереснее смотреть.

«Также будет версия 15 и 15 Plus, 15 Pro и, скорее всего, по некоторым данным, Pro Max как раз и заменит Ultra. Также Apple в сентябре должна выполнить дополнительные требования и позволить сторонним приложениям использовать nfc-чип», — пояснил эксперт.

Таким образом, банки смогут внедрять свою оплату уже бесконтактно, не добавляя карты в приложение Apple Wallet.

«Кроме того, в сентябре должны позволить, по требованию все того же Евросоюза, устанавливать приложения со сторонних источников. Посмотрим, реализуют они это требование или нет», — подытожил Трухачев.

Ранее выяснилось, когда выпустят полностью российский смартфон.