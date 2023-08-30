«Модель на максималках»: новую линейку iPhone ждут кардинальные изменения
Техноблогер Трухачев рассказал о новых iPhone, превосходящих версию Pro
Фото: [apple.com]
В первой половине сентября пройдет презентация новой линейки iPhone от компании Apple. Очередное поколение «яблочных» гаджетов ждут некоторые изменения, рассказал техноблогер Павел Трухачев.
Во-первых, по его словам, компания Apple должна выполнить требования Евросоюза и установить в новых моделях уже всем известный порт зарядки Type-c.
«Что касается модельного ряда, то, скорее всего, возможно появление модели на максималках — iPhone Ultra, это должна быть топовая модель, превосходящая по характеристикам даже версию Pro, но неизвестно точно, что именно будет в характеристиках», — уточнил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Однако собеседник добавил, что Apple никогда не раскрывает все карты до момента презентации, чтобы было интереснее смотреть.
«Также будет версия 15 и 15 Plus, 15 Pro и, скорее всего, по некоторым данным, Pro Max как раз и заменит Ultra. Также Apple в сентябре должна выполнить дополнительные требования и позволить сторонним приложениям использовать nfc-чип», — пояснил эксперт.
Таким образом, банки смогут внедрять свою оплату уже бесконтактно, не добавляя карты в приложение Apple Wallet.
«Кроме того, в сентябре должны позволить, по требованию все того же Евросоюза, устанавливать приложения со сторонних источников. Посмотрим, реализуют они это требование или нет», — подытожил Трухачев.
Ранее выяснилось, когда выпустят полностью российский смартфон.