«Будет чем-то средним между iOS и Android»: выяснилось, когда выпустят полностью российский смартфон

В рамках перехода на отечественные аналоги в сфере IT первые смартфоны на российской ОС «Аврора» переданы чиновникам Совфеда для тестирования. Но импортозамещение не будет полным, пока мы не создадим полностью свой девайс. Возможно ли это, нашему журналисту рассказал общественный деятель Владимир Зыков.

Глава АППСИМ (Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров) и разработчик магазина приложений NashStore рассказал, что полностью российский смартфон уже готовится к выпуску в 2023-2024 годах. Речь идет об устройстве «Р-ФОН» компании Ruteq, оснащенном процессором MediaTek Helio. Один из первых экземпляров специалист даже успел изучить лично.

Из ранних пресс-релизов компании становится понятно, что их гаджеты используют собственную ОС «РОСА», а не уже существующую «Аврору». Связано это с удобством для пользователей. По словам специалиста, с «Авророй» имеется очень много сложностей, и «многие ругаются на то, как она работает с точки зрения приложений».

«Из того, что мне удалось узнать: новый смартфон будет собираться в Зеленограде, он российский, будет работать на Linux, причем интерфейс будет чем-то средним между iOS и Android, и он будет Android-совместимым — сможет поддерживать приложения данной ОС», — отмечает IT-эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Помимо производства, российским гаджетам предстоит еще одно испытание: борьба с китайскими брендами за внимание пользователя.

«Очень важно, чтобы комплектующие, в частности камера, отвечали высоким современным требованиям. Если камера будет слабой, обычному пользователю это будет неинтересно. То же касается игровых характеристик устройства — многие предпочитают запускать на своих девайсах тяжелые приложения, и если смартфон нагревается или тормозит, то выбор сделают не в пользу отечественного продукта», — подводит итог Зыков.

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