«Молдовагаз» решила привлечь венгерские компании из-за энергокризиса в Приднестровье

Компания «Молдовагаз» ведет переговоры с венгерскими фирмами MOL и MVM относительно потенциальной закупки газа для непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, сообщила газета «Коммерсантъ», ссылаясь на свои источники.

Если удастся достичь соглашения в ближайшее время, поставки могут стартовать в начале февраля и продолжаться до конца марта или начала апреля, отметили собеседники издания. Они также указали, что на данный момент нет ясности относительно маршрутов и цен на газ, однако Приднестровье нуждается в 3 млн куб. м газа в сутки.

Виталий Ермаков, руководитель Центра изучения энергетической политики НИУ ВШЭ, рассказал изданию, что ни MOL, ни другие компании не имеют в наличии свободных объемов газа и для этого придется искать предложения на рынке, что обернется высокими ценами.

По его мнению, пропускная способность газопровода из Румынии в Молдавии (Яссы — Кишинев) не обеспечивает полноценной замены российского газа, но Молдавия может пойти на такие меры, чтобы оказать минимальную помощь Приднестровью зимой и избежать гуманитарной катастрофы.

Ранее премьер Молдавии предложил РФ поставлять газ в Приднестровье по действующему контракту.