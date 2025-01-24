Премьер Молдавии предложил РФ поставлять газ в Приднестровье по действующему контракту

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан предложил «Газпрому» возобновить поставки газа в Приднестровье на основании действующего контракта. Соответствующе предложение представитель государства сделал российской компании в пятницу, 24 января, разместив сообщение в соцсетях.

Поставки газа в Молдавию были прекращены с 1 января 2025 года. В «Газпроме» сообщили, что такой шаг связан с задолженностью предприятия «Молдовагаза». По данным российской компании, Кишинев не выплатил 709 млн долларов. Из них Молдавия согласилась заплатить только 8,6 млн долларов.

Позже «Газпром» уведомил о том, что из-за прекращения транзита российского газа в Европу через Украину поставки газа будут прекращены и в Приднестровье.

«"Газпром" может возобновить прямые поставки по действующему контракту, газ может закупаться для приднестровского региона или могут быть определены другие законные варианты», — сказал Речан.

Он также обвинил Россию в намеренном провоцировании конфликта в республике. По его словам, дестабилизация ситуации в регионе является нежелательной для жителей и Молдавии, и Приднестровья.

Ранее глава ПМР Вадим Красносельский анонсировал скорое решение по газовому вопросу в республике. После поездки в Москву он сообщил, что газ в ближайшее время снова начнет поступать в страну.

Комментируя сложившуюся в двух республиках ситуацию с ресурсами, президент Майя Санду накануне заявила о готовности оказать поддержку Приднестровью, но при условии вывода оттуда российский миротворческих сил.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров предостерег Кишинев от силового вмешательства в приднестровский вопрос.