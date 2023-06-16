Московская область обновила рекорд по числу социальных предпринимателей

Почти 900 подмосковных компаний в секторе МСП имеют статус социальных, что является абсолютным рекордом. Об этом сообщила глава областного Мининвеста Екатерина Зиновьева. Ее слова приводит пресс-служба ведомства.

«На сегодняшний день 888 компаний в секторе малого и среднего предпринимательства Московской области получили статус социальных», — подчеркнула министр.

Зиновьева отметила, что 243 компании впервые получили статус социальных. Глава министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья также добавила, что регион уже несколько лет подряд становится лидером по числу социальных предпринимателей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркивал важность сопровождения проектов малого бизнеса.