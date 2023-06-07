Андрей Воробьев отметил важность сопровождения проектов малого бизнеса

Губернатор Воробьев

Фото: [Клим Березуцкий]

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность сопровождения проектов малого бизнеса и поблагодарил правоохранителей и представителей судебной системы за поддержку предпринимательства.

В среду Воробьев выступил с ежегодным обращением к жителям.

«Считаем важным и дальше сопровождать все процессы, которые сопутствуют поддержке бизнеса. Я благодарен правоохранительному блоку, прокуратуре, МВД, судебной системе за то, что также внимательно сопровождаются темы, которые позволяют предприятию чувствовать себя уверенно», - сказал губернатор.

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