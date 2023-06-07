Андрей Воробьев отметил важность сопровождения проектов малого бизнеса

«Считаем важным и дальше сопровождать все процессы, которые сопутствуют поддержке бизнеса. Я благодарен правоохранительному блоку, прокуратуре, МВД, судебной системе за то, что также внимательно сопровождаются темы, которые позволяют предприятию чувствовать себя уверенно», - сказал губернатор.