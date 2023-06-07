Андрей Воробьев отметил важность сопровождения проектов малого бизнеса
Фото: [Клим Березуцкий]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность сопровождения проектов малого бизнеса и поблагодарил правоохранителей и представителей судебной системы за поддержку предпринимательства.
В среду Воробьев выступил с ежегодным обращением к жителям.
«Считаем важным и дальше сопровождать все процессы, которые сопутствуют поддержке бизнеса. Я благодарен правоохранительному блоку, прокуратуре, МВД, судебной системе за то, что также внимательно сопровождаются темы, которые позволяют предприятию чувствовать себя уверенно», - сказал губернатор.