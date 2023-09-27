«Может закончиться злоупотреблением»: названы подвохи отмены НДФЛ в России

Законопроект ЛДПР о нулевой ставке НДФЛ внесен в Госдуму, пишут «Известия». Предполагается, что такая привилегия будет доступна тем, чей ежемесячный доход не превышает 30 тыс. рублей.

Социальное неравенство

Однако, как отмечает экономист, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова, хотя отмена уплаты подоходного налога с заработной платы уже практикуется в богатых сырьевых странах вроде ОАЭ, Бахрейна и Саудовской Аравии, у этой практики все же есть негативные стороны.

«Сама по себе инициатива хорошая, хотя факт определенной «социальной несправедливости» в ней все же прослеживается. На мой взгляд, граждане обязаны платить налог независимо от дохода, пусть и на основе использования прогрессивной системы налогообложения», — рассказала Проданова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Фото: [ Нина Зотина/©РИА Новости ]

Подводные камни

Впрочем, по словам экономиста, у такого решения есть еще более серьезные последствия.

«Подобное освобождение от НДФЛ может закончиться злоупотреблением со стороны недобросовестных граждан, которые будут скрывать свои реальные доходы, чтобы не платить налоги», — считает собеседница.

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