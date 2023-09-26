Юрист Кваша перечислил способы получения пенсионерами налогового вычета за покупку квартиры
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Пенсионеры при покупке квартиры имеют возможность получить налоговый вычет сразу за четыре года. Юрист Дмитрий Кваша рассказал, кому положены выплаты и как их получить. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
По его мнению, данным правом могут воспользоваться пенсионеры, работающие и получающие зарплату, поскольку с их доходов выплачивался НДФЛ.
Юрист добавил, что за предыдущие три года пенсионеры могут получить вычет единой суммой, однако при условии продолжения работы в текущем году с него не станет удерживаться НДФЛ.
По его словам, при наличии неофициального трудоустройства вычет получить нельзя.