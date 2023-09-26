Юрист Кваша перечислил способы получения пенсионерами налогового вычета за покупку квартиры

Пенсионеры при покупке квартиры имеют возможность получить налоговый вычет сразу за четыре года. Юрист Дмитрий Кваша рассказал, кому положены выплаты и как их получить. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его мнению, данным правом могут воспользоваться пенсионеры, работающие и получающие зарплату, поскольку с их доходов выплачивался НДФЛ.

Юрист добавил, что за предыдущие три года пенсионеры могут получить вычет единой суммой, однако при условии продолжения работы в текущем году с него не станет удерживаться НДФЛ.

По его словам, при наличии неофициального трудоустройства вычет получить нельзя.