Можин: американскую экономику ожидает вялый рост в ближайшей и среднесрочной перспективе
Фото: [unsplash.com]
Экономику Соединенных Штатов ожидает вялый рост в ближайшей и среднесрочной перспективе, гласит прогноз исполнительного директора МВФ от РФ Алексея Можина. Его слова передает информационное агентство РИА Новости.
По словам эксперта, все прогнозы фонда сходятся во мнении, что для американской экономики ожидается лишь вялое повышение позиций. Можин объяснил, что в данный момент Соединенные Штаты вынуждены сталкиваться с высокой долговой нагрузкой. Он добавил, что это привело к тому, что в прошлом году на одни только процентные платежи по государственному долгу пришлось 10% от общего объема бюджетных доходов.
Более того, согласно показателю валовой потребности в финансировании, показывающего, сколько нужно занять для финансирования дефицита и выплат долга, сумма и вовсе превысила треть государственного ВВП, заключил эксперт.
Ранее американский Минфин разрешил ряд операций с банками РФ.