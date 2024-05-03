Можин: американскую экономику ожидает вялый рост в ближайшей и среднесрочной перспективе

По словам эксперта, все прогнозы фонда сходятся во мнении, что для американской экономики ожидается лишь вялое повышение позиций. Можин объяснил, что в данный момент Соединенные Штаты вынуждены сталкиваться с высокой долговой нагрузкой. Он добавил, что это привело к тому, что в прошлом году на одни только процентные платежи по государственному долгу пришлось 10% от общего объема бюджетных доходов.

Более того, согласно показателю валовой потребности в финансировании, показывающего, сколько нужно занять для финансирования дефицита и выплат долга, сумма и вовсе превысила треть государственного ВВП, заключил эксперт.

Ранее американский Минфин разрешил ряд операций с банками РФ.