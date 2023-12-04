«Можно сэкономить»: названы лазейки, позволяющие избегать налогов

Налоги — обязательные платежи, и уклонение от них преследуется законом. Однако, рассказала эксперт по налогообложению и бухгалтерскому учету, директор аутсорсинговой компании ООО «АБЦ — Актив» Яна Васильева, есть способы сэкономить на налогах совершенно легально.

Вычеты

По ее словам, многие не используют налоговые вычеты, хотя это легко сделать в личном кабинете налогоплательщика — все подсказки там уже есть.

«Бывает инвестиционный налоговый вычет, имущественный, социальный, профессиональный. Все вычеты носят заявительный характер, чтобы их получить, нужно заполнить заявление или декларацию и предоставить подтверждающие документы», — рассказала Васильева в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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Использование ИИС и планирование

Еще, уточнила эксперт, можно положить деньги на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) с типом Б и получить освобождение от уплаты налогов с доходов от инвестиций через ИИС. Для этого достаточно открыть такой специальный счет через любого брокера и не выводить деньги с него в течение трех лет.

Третий способ сэкономить на налогах — вовремя оформлять права владения и заранее планировать продажу имущества.

«Так можно сэкономить на налогах при продаже автомобиля, если он был в собственности более трех лет, и при продаже квартиры после пяти лет владения. ИФНС самостоятельно отслеживает сроки, и если период владения меньше указанных, то пришлет бывшему владельцу письмо с требованием уплатить налог в размере 13%», — подытожила Васильева.

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