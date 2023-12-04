«До трех лет колонии»: Блиновской посоветовали срочно закрыть долг перед налоговой

Сегодня утром Shot сообщил , блогер и коуч Елена Блиновская, осужденная за неуплату налогов на сумму 900 млн рублей, погасила свой долг вместе со всеми штрафами и пенями, перечислив налоговой 1,5 млрд.

Однако позже ее адвокат Наталия Сальникова в беседе с РИА Новости опровергла эту информацию. Как считает адвокат Тимур Харди, последствия у неуплаты могут быть плачевными.

«Если у нее есть возможность погасить всю сумму долга, то ей обязательно следует это сделать. В противном случае ее ждет суд и, если вина будет доказана, с большой вероятностью реальный срок лишения свободы, а это до трех лет колонии», — отметил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Дело в том, уточнил Харди, что статья, по которой Блиновская привлечена к ответственности, предусматривает, что лица, которые впервые совершили преступление, освобождаются от уголовной ответственности, если они полностью погасили суммы недоимки, соответствующие пени и штраф.

«Следовательно, если Блиновская погасит задолженность в полном объеме, то она не только сможет выйти их-под домашнего ареста, но и вообще освободиться от уголовной ответственности. При условии, разумеется, что это ее первое привлечение за совершение подобного преступления», — пояснил эксперт.

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