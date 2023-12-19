«Можно только раз в жизни»: россиян предупредили о серьезных изменениях в условиях «Семейной ипотеки»

С 23 декабря 2023 года в силу вступают новые ограничения по количеству ипотечных кредитов в рамках «Семейной ипотеки». Об этом россиянам напомнил риелтор, эксперт по новостройкам Москвы Роман Крылов.

Кто может взять

Напомним, по этой программе купить жилье могут семьи, в которых есть хотя бы один ребенок, рожденный в 2019 году и позднее, или как минимум два ребенка до 18 лет. Ипотека распространяется только на рынок новостроек.

Ранее количество таких кредитов на человека было не ограничено, теперь все становится иначе.

Времени мало

Теперь неограниченное количество ипотек по семейной ставке канет в Лету, рассказал эксперт.

«Без ограничений такие кредиты можно взять только до 22 числа включительно. С 23 — только раз в жизни. Если брали уже «Семейную ипотеку до этого срока, то после 23 декабря можно будет взять еще раз, и он будет последний», — пояснил собеседник корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Что касается наиболее широкой льготной программы под 8%, которую могут взять все россияне, по ней такие условия действовали и ранее. Больше одного кредита взять было нельзя, добавил Крылов.

Ранее первоначальный взнос по льготной ипотеке был увеличен до 30%.