«Мусульманам запрещено заключать кредитные договоры»: муфтий Аббясов поддержал внедрение исламского банкинга

В некоторых регионах России запускается исламский банкинг. Его услуги будут доступны в республиках Дагестан, Чечня, Башкортостан и Татарстан.

Муфтий Московской области и председатель Духовного управления мусульман региона Рушан Аббясов пояснил, что в исламе запрещено давать и брать деньги под проценты. Это считается ростовщичеством (риба).

«Мусульманам также запрещено заключать кредитные договоры и договоры займов, в которых есть штрафные санкции, пенни и прочие комиссии за несвоевременные возвращение денег. С учетом того, что в России проживают миллионы мусульман, то запрос на исламский банкинг очень высок», — пояснил Аббясов журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По его словам, это позволило бы последователям ислама стать частью экономической системы, не нарушая при этом каноны, установленные Всевышним в Коране.

«Если это будет действительно исламский банкинг, соответствующий нормам шариата, то он существенно облегчит многие покупки для мусульман, для них станет возможным приобретение автомобиля, квартиры и других дорогостоящих покупок, на которые может не хватить накоплений», — подытожил собеседник.

Однако экономист, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова отметила, что банки так или иначе найдут способ не упустить свою прибыль.

«В основном, исламские банки работают с клиентами по принципу совместного бизнеса. Клиент, который приносит деньги в банк, становится полноправным партнером банка в его бизнесе, прибыль делится. В то же время такие финансовые организации стремятся предоставлять своим клиентам такие же услуги, как и традиционные банки, включая кредиты, ипотеку и так далее», — уточнила Проданова.

По ее словам, кредит в исламском банкинге работает как рассрочка по завышенной цене.

«Стоимость покупки и наценки при перепродаже известна каждой стороне. В любом случае, за пользование заемными деньгами исламский банк выиграет дополнительные деньги, пусть и не назовет это «процентами», — пояснила экономист.

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