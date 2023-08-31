Цены могут снизиться: разбираемся, есть ли смысл покупать квартиру в сентябре

Рост ключевой ставки сильно отразится на торговле недвижимости, так как к ней привязана ставка по кредитам и депозитам. При этом есть вероятность, что цены на жилье могут снизиться осенью.

Повышение ключевой ставки до 12% серьезно влияет спрос на жилье из-за роста ипотечной ставки. Чтобы поднимать продажи осенью застройщики скорее всего начнут снижать цены, чтобы привлечь покупателей. Важно внимательно изучать рынок и каждое интересующее предложение.

«Покупателям вторичного жилья я рекомендует рассмотреть готовые квартиры у застройщиков. Именно у них можно приобрести квартиру под 5–8% годовых на весь срок действия ипотеки. Это может быть выгоднее, чем брать дешевое жилье на вторичном рынке с кредитом под 14%», – объясняет корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» риелтор Галина Внукова.

В любом случае при покупке жилой недвижимости необходимо отталкиваться от уровня долговой нагрузки и собственного стабильного дохода. Также при выборе квартиры не стоит торопиться. Лучше всего в спокойной обстановке сравнивать варианты по размеру ежемесячного платежа по кредиту и переплате.

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