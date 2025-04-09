Набиуллина рассказала о ходе тестирования цифрового рубля
Набиуллина: к пилоту цифрового рубля в 2025 году подключат десятки тысяч человек
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К тестированию цифрового рубля на протяжении 2025 года подключатся десятки тысяч человек. Такое заявление сделала председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Ее слова привело РИА Новости.
Глава Центробанка РФ в ходе своего выступления в Государственной Думе сообщила, что ее ведомство готовится к запуску масштабного эксперимента, который касается цифрового рубля.
«Планируем, что к концу этого года он охватит до нескольких десятков тысяч человек, затем дальше будет расширяться», — указала она.
Ранее Набиуллина во время выступления сообщила, что новые пошлины Трампа несут риски для экономики России. Из-за повышения таможенных тарифов во всем мире может снизиться потребление нефти, за счет этого цены на сырье начнут снижаться. Это повлияет на российские доходы.