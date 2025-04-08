Набиуллина заявила о рисках для российской экономики от снижения цен на нефть

Снижение мировых цен на нефть сильно влияет на экономику России, и по этой причине такой канал является основным каналом воздействия. Такое мнение в разговоре с депутатами Госдумы высказала Эльвира Набиуллина, руководитель Банка России. Ее слова привело РИА Новости.

Глава Центробанка сообщила, что сейчас наблюдается существенное влияние внешних факторов на экономику РФ. Происходит изменение факторов мировой торговли.

«Мы анализируем возможные каналы влияния этих решений на российскую экономику. Основной канал влияния может быть через изменение цен на нефть, снижение цен на нефть», — указала она.

Набиуллина отметила, что сейчас есть риск возникновения тарифных войн по всему миру. Это может привести к снижению мировой торговли, следовательно, и к снижению спроса на нефть. Она добавила, что в основных направлениях развития денежно-кредитной политики Банка России, которые были представлены еще осенью прошлого года, уже закладывались подобные риски.

Ранее сообщалось, что Набиуллиной предложили вернуть на российские банкноты изображение российского флага в качестве одного из главных государственных символов страны. Центробанк в ответ пообещал, что такая инициатива будет учтена при разработке нового дизайна для купюр.