«Находятся в зоне риска»: названы банки, которые могут не пережить санкции

Российский банковский сектор уже более года находится под беспрецедентными западными санкциями, фактически блокирующими отдельные направления их деятельности.

На этом фоне некоторые из них могут ощутить на себе непоправимые последствия, рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.

«Под самые жесткие блокирующие санкции попали 25 российских банков. Индекс здоровья банковского сектора говорит о том, что несколько десятков кредитных организаций находятся в зоне риска. В первую очередь под угрозу покинуть российский рынок попадают банки с иностранным капиталом, например, «Райффайзенбанк», «Росбанк», «ЮниКредит банк» и другие», — уточнила экономист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Но в данном случае, уточнила собеседница, угрозы больше административные, то есть, зависят от решения головных банков.

«Также небольшие региональные банки и кредитные организации, входящие в более крупные корпоративные структуры, могут быть ликвидированы в целях оптимизации бизнеса или под натиском конкурентов», — считает эксперт.

Однако в целом, по ее словам, на рынке уже длительное время прослеживается тенденция объединения, при которой мелкие игроки интегрируются с крупными структурами, в том числе с государственным участием.

«Именно последние, имея поддержку со стороны правительства, обладают наибольшей устойчивостью и достаточно уверенно себя чувствуют, например, ВТБ прогнозирует рекордную прибыль по итогам 2023 года», — подытожила Валишвили.

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