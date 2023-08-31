Банки Чехии подверглись кибератакам из-за поддержки Украины

Пять чешских банков подверглись кибератакам 30 августа. Злоумышленники потребовали от банков перестать оказывать помощь Украине. Об этом сообщило информационное агентство ČTK со ссылкой на данные Национального управления по кибернетической и информационной безопасности.

Сообщается, что пятеро банков и столичная фондовая биржа подверглись DDoS-атакам, повлиявшим на доступность служб. Журналисты также добавили, что злоумышленники состоят в пророссийской группировке NoName057.

Пресс-секретарь НУКИБ Эва Райлихова рассказала, что ведомство в данный момент сотрудничает с пострадавшими банками и помогает им решить ситуацию. Эксперт по кибербезопасности Марек Неедлы добавил, что действия злоумышленников спровоцированы политическими мотивами. Он также сообщил, что результатом этой кибератаки стало выведение из строя онлайн-доступа для клиентов банков, вкладчикам не стоит беспокоиться о своих деньгах.