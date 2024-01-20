Накопления можно вернуть: назван алгоритм действий для тех, кто потратил все деньги в Новый год

Новогодние праздники подошли завершению. Заначки на «черный день» и семейные копилки опустели у многих россиян. Но основатель проекта «ФинБорд», эксперт в области автоматизации бизнеса Ольга Кузнецова рассказала, как можно восстановить накопления.

Фондирование

По ее словам, метод фондирования — лучшая возможность грамотно распределить бюджет и контролировать расходы.

«Его смысл заключается в том, чтобы распределить свой ежемесячный доход по конвертам. Продумайте все статьи своих расходов: продукты питания, коммунальные услуги, предметы быта, обслуживание авто, дети, досуг и так далее. Список расходов для всех будет индивидуальным», — пояснила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также, по ее словам, стоит предусмотреть несколько дополнительных конвертов: к примеру, на отпуск, на мечту и так далее. Они станут стимулом повышать доход и экономить.

Фото: [ Маргарита Разгуляева ]

Сэкономил — значит заработал

Любая дополнительная экономия на расходах без которых можно обойтись, уточнила Кузнецова, будет положительно сказываться на бюджете и накоплениях.

«Заранее написанный список покупок перед походом в магазин поможет избежать эмоциональных и незапланированных трат, а кофе в термокружке из дома поможет согреться на прогулке и сэкономить от 300 до 500 рублей. Однако не стоит впадать в крайности. Если вы весь день мечтали о пирожных к чаю, то для поддержания стабильного эмоционального состояния лучше не отказываться от желаемого», — добавила собеседница.

Также она напомнила об огромном количестве возможностей дополнительного заработка, которые существуют сегодня.

Ранее был назван максимальный срок накопления на автомобиль.