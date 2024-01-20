«Нужно умерить запросы»: назван максимальный срок накопления на автомобиль

Покупка нового авто — мечта многих, однако в некоторых случаях копить на транспортное средство самостоятельно не имеет смысла, рассказала экономист, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.

По ее словам, самостоятельно откладывать деньги на такую мечту можно лишь тогда, когда желаемую сумму получится насобирать хотя бы в течение года.

«Если для дорогостоящей покупки необходимо куда более длительный срок, нужно либо умерить свои запросы, либо, рассмотреть вопрос автокредитования. Все дорожает очень стремительно, и ваши накопления попросту съест инфляция», — пояснила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Конечно, добавила она, можно положить деньги на депозит или открыть накопительный счет, но если машина нужна «здесь и сейчас», автокредитование — единственный верный вариант при условии, что все финансовые риски и запас финансовой устойчивости заемщика достаточен для погашения взятых на себя обязательств.

Также, подчеркнула Проданова, чтобы покупка новой машины не сильно била по карману, необходимо четко сопоставить доходы и стоимость покупки.

«Если размер ежемесячного дохода не столь высок, то и выбирать авто следует попроще. Да и машина не обязательно должна быть новой. Определитесь с маркой и моделью будущего автомобиля. Не забывайте, что приобретение машины — это не только единовременные расходы, но и практически ежемесячные затраты, связанные с ее обслуживанием», — подытожила собеседница.

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