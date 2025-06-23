Названа ставка Центробанка РФ, которая способна вернуть платежеспособность граждан

Центробанк РФ начал цикл смягчения денежно-кредитной политики, снизив ключевую ставку с 21% до 20%. По словам риелтора Константина Апрелева, это незначительное изменение маловероятно сможет оживить замерший рынок недвижимости. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он пояснил, что на данный момент, несмотря на первое снижение ставки регулятора, ипотека по-прежнему остается недоступной для большинства, а льготные программы покрывают не всю стоимость жилья. Таким образом, ипотекой могут воспользоваться лишь участники «обменных сделок», покупатели, дополняющие льготный кредит рыночным, и инвесторы с краткосрочными планами.

По мнению эксперта, для реальной активации рынка нужно снижение ставки до 16%. В свою очередь текущее изменение лишь первый шаг в долгом процессе восстановления рынка недвижимости. Пока ставки остаются высокими, большинство потенциальных покупателей продолжат занимать выжидательную позицию, ограничиваясь лишь необходимыми обменными операциями.

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