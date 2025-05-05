Риелтор Барсуков пояснил причины больших скидок на продажу долей в недвижимости

По словам риелтора Константина Барсукова, главным фактором того, что доли в недвижимости нередко продаются со значительным дисконтом, достигающим 50%, является неопределенность, которая связана с будущим развитием ситуации и отношениями между сособственниками. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Он добавил, что рыночная цена доли обычно составляет от 50 до 70% от цены всей квартиры, то есть стоимость доли рассчитывается как пропорциональная часть от стоимости всей недвижимости, а затем сокращается на 50–70%. В большинстве случаев скидка составляет примерно 50–60%, что является половиной стоимости, которую можно было бы получить при продаже всей квартиры целиком.

По мнению эксперта, не все собственники понимают указанные нюансы. При этом потенциальные покупатели понимают, что приобретение доли связано с дополнительными рисками и неопределенностью. Этим объясняется то, что дисконт становится ключевым стимулом для покупки проблемных активов, несмотря на то что привлекает ограниченный круг покупателей.

Он отметил, что продажа доли в недвижимости требует тщательной подготовки и времени. Собственник, который решил избавиться от своей доли, должен сначала уведомить прочих владельцев долей о своих намерениях. В уведомлении он должен предложить купить его долю по конкретной стоимости. Если другие собственники не проявят интереса, то долю можно выставить на рынок по той же цене.

Ранее риелтор Апрелев пояснил важность отказа практики деления квартир на доли.