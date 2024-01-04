«Не смотрят на метраж»: на рынке аренды жилья обнаружился парадоксальный тренд

Покупка квартиры в ипотеку для сдачи в аренду — популярная стратегия инвестирования, но разные условия на первичном и вторичном рынках могут поставить в тупик начинающего инвестора.

Чтобы решить дилемму о том, какую недвижимость легче сдать — большую хрущевку в пределах двух-четырех станций от МКАД, либо компактную новостройку в престижном районе Москвы, экономист РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова провела небольшой расчет.

«Были подобраны два альтернативных варианта в пределах единой ценовой категории и одной станции метро: студия 26 квадратных метров стоимостью 12 млн рублей и трехкомнатная квартира, площадь которой составляет 53,6 «квадрата» в старом жилом фонде на втором этаже девятиэтажного дома, которая стоит чуть дешевле», — пояснила экономист в беседе с корреспондентами интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Изучив спрос на арендное жилье в данном районе, эксперт пришла к парадоксальному выводу.

«Арендная плата за студию небольшого метража практически равна, а иногда и превышает стоимость наема трехкомнатной квартиры, площадь которой практически вдвое превышает площадь студии», — уточнила профессор.

То есть, по ее словам, выбор арендаторов не всегда обусловлен квадратными метрами.

«Спрос на новоиспеченные студии со свежим ремонтом зачастую превышает спрос на многокомнатные квартиры. Поэтому, если жилье покупается исключительно для последующей сдачи, да еще и с использованием ипотечного кредитования, выбирать лучше небольшую новую студию в престижном районе Москвы. Тем более что до лета 2024 года сохраняются условия льготного кредитования, позволяющие получить жилищный кредит по ставке 8% годовых, а значит платеж будет меньше при прочих равных», — добавила эксперт.

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