«Такие меры хороши для граждан»: новые правила выдачи льготной ипотеки оказались выгодными для россиян

После вступления в силу нового постановления Правительства России в Сбербанке изменились условия выдачи льготной ипотеки на готовое и строящееся жилье. Теперь такие кредиты можно получить только на покупку квартир у определенных застройщиков, участвующих в программе субсидирования, сообщает « Домклик ».

По словам представителей банка, взаимодействие с застройщиками позволяет сохранить льготные ставки по ипотеке, несмотря на ужесточение требований к ее выдаче.

Что изменилось

Юлия Коваленко, кандидат экономических наук и доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова, объяснила нам, чем вызваны перемены и будут ли они выгодны гражданам.

«Если говорить об изменении требований, то это сделано для сокращения выдачи ипотечных кредитов, а также сдерживания роста инфляции и непосредственно закредитованности населения. С 11 января 2024 года льготные ипотечные кредиты будут выдаваться только с использованием субсидии от конкретного застройщика», — рассказала собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Такие меры, продолжила эксперт, приняты для поддержки именно строительных компаний. Если в настоящее время будут отменены все льготные ипотечные программы на новое и строящиеся жилье, то пострадают именно застройщики, поэтому государство использует различные меры поддержки.

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Кому выгодно

«В данной ситуации такие меры поддержки хороши для граждан, так как банки не отменили льготные программы, а также смогут поддержать строительные компании, которые смогут продать свои объекты. Также важным аспектом будет то, что финансовые организации смогут выбирать партнеров в виде застройщиков, что снизит риск в виде банкротств и приостановки строительства различных объектов», — подчеркнула Коваленко.

Теперь, отметила экономист, именно застройщик будет принимать решение о продаже объекта с использованием субсидии, ранее это делал банк. Важным фактором будет и то, что часть финансовых проблем в случае неоплаты кредита будет перенаправлена именно на застройщика.

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