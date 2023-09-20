«Не стоит ждать отчисления на карточку»: выяснилось, какие пенсионеры могут получить разовую выплату

Пенсионеры в некоторых регионах смогут получить дополнительную выплату. Произойдет это при соблюдении одного важного условия, пишут СМИ.

Вместе более 50 лет

Как рассказала пенсионный эксперт Анастасия Киреева изданию PRIMPRESS, парам, которые отмечают юбилей свадьбы, полагается подарок в виде денежной выплаты.

Отмечается, что постановления о таких подарках подписали власти сразу нескольких субъектов, в числе которых, например, Калужская область. Сумма выплаты и возраст брака варьируется от региона к региону. Однако в среднем, получить эту «премию» могут те, кто живет вместе более 50 лет, а сумма достигает от 5 до 10 тысяч рублей.

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Придется писать заявление

Такая мера, рассказала нам экономист, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова, практикуется во многих регионах. В их числе Нижегородская, Белгородская, Московская области, а также Москва.

«Однако не стоит ждать отчисления на карточку сразу в день годовщины свадьбы — сначала нужно подать соответствующее заявление. Порядок этого процесса можно узнать у сотрудников местных пунктов предоставления государственных услуг, но традиционно на выплату могут претендовать те, кто живет в браке непрерывно длительный период времени, то есть не был в разводе, и может подтвердить это документально», — рассказала Проданова.

Сроки предоставления выплаты, по ее словам, тоже не имеют четких ограничений, но те, кто подавал заявку на прошлой неделе, начали получать SMS о зачислении уже с 18 сентября.

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