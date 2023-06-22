Небольшие сельхозучастки в Подмосковье будут выделять для импортозамещающих производств

Мособлдума приняла закон, позволяющий формировать сельскохозяйственные участки площадью менее двух гектаров для импортозамещающих производств. Об этом сообщила пресс-служба министерства имущественных отношений региона.

Как отметила глава ведомства Наталья Адигамова, запрос на аренду таких участков поступил от бизнеса. Министр напомнила, что сейчас в регионе успешно реализуются инициированные губернатором Андреем Воробьевым программы «Подмосковные 10 га» и «Земля за 1 рубль».

«А нововведение поможет еще большому количеству предпринимателей открыть свой бизнес на территории региона», — считает Адигамова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области намерены расширить возможности для экспортеров.