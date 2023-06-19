Андрей Воробьев: в Подмосковье будут расширять возможности для экспортеров

В Московской области продолжат развитие сервисов для предпринимателей, в том числе, для тех компаний, которые занимаются экспортом. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьев в ходе традиционного совещания с правительством региона и главами муниципалитетов.

«Наша задача — дальше создавать все необходимые условия для того, чтобы образовывались новые предприятия, и были приняты системные решения, которые позволяют малому, среднему бизнесу реализовываться на территориях, на земле. А значит, мы должны максимальное внимание уделять сервисам, которые позволяют и более в удобной форме заниматься экспортом», — сказал глава региона.

Губернатор напомнил, что эта тема отдельно обсуждалась с руководством Российского экспортного центра. Кроме того, он подчеркнул, что от малого и среднего бизнеса есть большой запрос на сопровождение в логистике, оформлении документов, а также поиску путей реализации своей продукции.

«Вы знаете, что высоко Агентство стратегических инициатив оценило нашу работу. Мы третьи в стране по инвестиционной привлекательности», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Он также отметил, что нужно подтверждать наличие удобных и привлекательных инструментов для бизнеса.