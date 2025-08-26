Германские пивоварни столкнутся с серьезным кризисом. По прогнозам руководителя баварской компании Oettinger Штефана Блашака, отрасль в ближайшие годы ожидает волна банкротств. Ситуация затрагивает как небольшие пивоварни, так и крупные предприятия. Об этом также сообщил ТАСС , ссылаясь на иностранный источник.

Блашак заявил, что пивоварни будут закрываться одна за другой. Он отметил, что рынок пива в Германии сократился на 7–7,5% только в 2025 году. В первом полугодии отрасль потеряла около 2,6 млн гектолитров продукции, что эквивалентно 3 млн банкам пива ежедневно.

Причиной кризиса станет устойчивое снижение потребления пива в стране. По данным экспертов, пять из шести крупнейших пивоварен Германии уже в 2024 году сократили производство по сравнению с предыдущим годом. Сама компания Oettinger планирует в 2026 году прекратить производство на одном из своих четырех заводов в Брауншвейге.

Ранее РФ вытеснила Германию из пятерки крупнейших производителей пива.