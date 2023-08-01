«Никаких заявлений подавать не нужно»: юрист Колотушкин рассказал, как индексировать пенсию в 2023 году

Российских пенсионеров ждет индексация выплат. По словам юриста Олега Колотушкина, нововведения коснутся работающих пенсионеров, тех, кто вышел на пенсию в 2022 году, пенсионеров, которые отметили 80-летний юбилей и тех, кто только что получил статус неработающих.

При этом в зависимости от той или иной категории сумма надбавки тоже будет разниться.

«Для работающих пенсионеров сумма индексации будет равнозначна выплатам в социальный фонд от их работодателя. Тем, кто стал пенсионером в 2022 году, проиндексируют выплаты на 354 рубля. Фиксированная часть пенсии у тех, кому исполнилось 80 лет, станет больше вдвое», — рассказал Колотушкин в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Все перерасчеты Пенсионный фонд РФ будет осуществлять в автоматическом режиме.

«Никаких заявлений подавать не нужно», — добавил юрист.

Ранее мы сообщали о том, какие нововведения ждут россиян с августа.