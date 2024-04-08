Никто не ожидал: экономист рассказал об уникальной ситуации, на которой россияне смогут заработать

Вопросом накоплений, пожалуй, так или иначе задается каждый. Кто-то вкладывает деньги в золото, кто-то предпочитает криптовалюту или валюту других стран.

Во что действительно россиянам стоит вкладывать средства, рассказал экономист Михаил Беляев. Он отметил, что сейчас в экономике страны сложилась по-настоящему уникальная ситуация.

«Этого нет ни в каких учебниках, потому что такое предусмотреть было просто невозможно. На данный момент мы имеем высокую ключевую ставку, а из-за этого банковский вклад в рублях стал самым выгодным вложением для простых граждан по сравнению с другими инструментами», – заявил экономист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Лучше всего, по мнению эксперта, открывать вклады сроком от шести месяцев до года.

«Более выгодного и интересного сейчас ничего нет. Речь идет об обычных людях, которые не торгуют на фондовом рынке. Ведь для этого необходима специальная квалификация, которой у большинства нет», – пояснил Беляев.

Экономист также отметил, что для наиболее эффективного накопления денежных средств необходимо грамотное финансовое планирование и распределение ресурсов.

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