Взлеты и падения: экономист рассказал, стоит ли вкладываться в биткоин сейчас

После стремительного роста курса биткоина в начале года, когда он превышал 70 тыс. долларов за одну монету, начался период падения. На сегодня, по данным CoinGeko, купить эту криптовалюту можно за 66,14 тыс. долларов.

Такая «просадка» кажется подходящим моментом для входа в актив, так как многие эксперты прогнозируют рост биткоина в ближайшее время. Однако кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев уточнил, что это хорошая идея лишь в случае с очень долгосрочными вложениями.

«Многие эксперты сходятся во мнении, что к 2050 году курс биткоина прогнозируется на уровне 500 тыс. долларов. Сложно об этом однозначно говорить. Если криптовалюта будет поддержана фундаменталом (через основные ценные бумаги и активы компании Bitcoin — Прим. ред.), тогда этот уровень действительно возможен», — пояснил эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Что касается краткосрочных инвестиций, для них пока рано, ведь специалисты прогнозируют и более низкую цену покупки.

«Если смотреть краткосрочно, опираясь на технический анализ на основе графиков, волна коррекции может быть к 60 тыс. долларов. После достижения этого уровня биткоин может начать новую волну роста», — уточнил собеседник.

В целом, подчеркнул Алиев, среднесрочный и долгосрочный прогнозы, основанные на техническом анализе, остаются без изменений.

«Курс биткоина к концу 2024 года может превысить отметку в 70 тыс. долларов за монету. Преодоление максимумов уже было. Так, после преодоления уровня в 65 тыс. биткоин волатилен. Рынок ищет новые идеи для дальнейшего роста. Кроме того, часть игроков фиксирует прибыль. В связи с этим рынок корректируется», — добавил эксперт.

Ранее выяснились причины резкого роста курса биткоина.