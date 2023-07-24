«Низкие платежи и гибкие сроки»: россияне стали чаще покупать жилье в Дубае

Спрос на жилье в Дубае среди российских граждан вырос на 60-70% по сравнению с 2021 годом. Об этом рассказал эксперт по недвижимости в данном городе Дмитрий Сибилев .

По его словам, рынок недвижимости в ОАЭ полностью восстановился после пандемии и состояния неопределенности. Доверие инвесторов вызвано стабильностью экономики страны, устойчивым курсом валюты и благоприятными прогнозами развития.

За 2022 год, уточнил эксперт, цены здесь выросли в среднем на 11%, но спрос продолжает демонстрировать рост. И у этого есть ряд причин.

«Дубай — привлекательное место для инвесторов. Тот факт, что за год рост цен достиг такого значения, — показатель хорошей прибыльности инвестиций», — уточнил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В свою очередь, добавил Сибилев, увеличение спроса на недвижимость в Дубае активизировало застройщиков.

«Для привлечения покупателей они предлагают скидки, бонусы или дополнительные услуги. Например, план оплаты (payment plan) позволяет платить за жилье в рассрочку в течение длительного периода. Планы могут включать более низкие авансовые платежи и гибкие сроки оплаты», — рассказал собеседник.

Также некоторые компании предлагают отказ от сборов, в том числе регистрационных, и платы за обслуживание, пакеты меблировки вплоть до посуды и вилок.

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