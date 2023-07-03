Новый сервис для предпринимателей «Помещение за рубль» разработали в Подмосковье

В Московской области разработали еще одну услуга для малого и среднего бизнеса — на льготных условиях можно подобрать свободное помещение.

Для разработки данного сервиса применялась та же схема, что и для популярного у предпринимателей сервиса «Земля за 1 рубль».

«На встречах с бизнесом мы часто слышали, что предпринимателям хочется иметь возможность подобрать помещение или здание. Совместно с коллегами из Минимущества мы запускаем еще один сервис — «Помещение за рубль», — рассказала глава областного Мининвеста Екатерина Зиновьева на еженедельном совещании губернатора с правительством региона и главами городских округов.

Из презентации к докладу министра следует, что рассчитывать на эту льготу могут предприятия численностью до 250 человек и с выручкой до двух миллиардов рублей. По ставке 1 рубль за один квадратный метр без торгов можно на десять лет оформить свободное помещение, а на пятнадцать лет — здание.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что малый бизнес обеспечивает почти четверть дохода регионального бюджета.