Губернатор Подмосковья: малый бизнес обеспечивает почти четверть дохода регионального бюджета

Почти 25 процентов валового регионального продукта в Подмосковье создают субъекты малого и среднего бизнеса. Такие данные привел губернатор Андрей Воробьев на еженедельном совещании с правительством региона и главами городских округов по ВКС.

«От того, насколько комфортны, удобны, адекватны меры поддержки и сопровождения, которые мы оказываем, мы видим соответствующую отдачу. Как по занятости, так и по налоговым поступлениям», — отметил глава Подмосковья.

Андрей Воробьев напомнил, что уже указывал в своем недавнем обращении на то, что тема поддержки МСП в Подмосковье находится на регулярном сопровождении. Для предпринимателей действует несколько цифровых сервисов, которые помогают начать свое дело в самых разных направлениях.

К сожалению, есть территории, которые не до конца понимают важность этой работы, констатировал губернатор. Хотя все меры неоднократно обсуждались с давними партнерами Подмосковья, в том числе с Агентством стратегических инициатив, а также звучали на Петербургском международном экономическом форуме и на профчасах.

«Все это имеет определяющее значение для развития региона и, конечно, наших возможностей. Мы не должны допустить, чтобы это было преградой для наших стратегических и тактических планов», — подытожил губернатор.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин обсудили вопросы социально-экономического развития Московской области.