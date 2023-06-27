Новый склад для хранения продуктов питания планируют построить в подмосковной Балашихе

Отмечается, что застройщиком выступит индивидуальный предприниматель, а проектная организация — ООО «СоюзПроект». Известно, что в проект будет инвестировано порядка ста миллионов рублей.

Одноэтажное здание площадью чуть более двух тысяч квадратных метров предназначено для хранения мясных и рыбных изделий при поддержании температурного режима от +2 до +5 °C. Ожидается, что продукты будут складировать на запроектированных стеллажах высотой 8 метров разгружать с помощью штабелеров. На территории объекта разместят 6 машиномест, 3 из которых предназначены для грузовых автомобилей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье второй год подряд занимает третье место в рейтинге АСИ по состоянию инвестклимата.