Андрей Воробьев: Подмосковье сохранило третье место в рейтинге АСИ по состоянию инвестклимата

Как сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области, такие результаты сегодня в ходе Петербургского международного экономического форума озвучила директор АСИ Светлана Чупшева.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил специалистов агентства и предпринимателей региона за высокую оценку. Он напомнил, что Подмосковья входит в тройку лидеров Национального инвестиционного рейтинга уже второй год подряд.

«Хотел бы поздравить все регионы, которые в этом году достигли заметного успеха. Конкуренция, безусловно, важна, она задает темп, ориентирует на результат. И вместе с тем инвестрейтинг — это тот случай, когда важны и победа, и участие», — отметил Воробьев.

Губернатор напомнил, что регион принимает участие в рейтинге с 2015 года. Тогда Подмосковье занимало двадцать вторую строчку. Андрей Воробьев подчеркнул, что для сохранения места в лидерах нужно каждый год стараться создавать более комфортные условия для бизнеса.

Фото: [ Пресс-служба губернатора и правительства МО ]

Накануне на площадке Петербургского международного экономического форума губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил перед участниками «Академии ПМЭФ».