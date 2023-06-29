Новый торговый центр появился в подмосковной Кашире

Застройщик ООО «Фирма Альфа» уже получил от Минжилполитики Подмосковья разрешение на ввод в эксплуатацию торгово-досугового центра в Кашире.

Отмечается, что в двухэтажное здание площадью почти семьсот квадратных метров было инвестировано сорок три миллиона рублей. На первом этаже будут размещены различные магазины и центр предоставления бытовых услуг, а на втором пункт приема и выдачи заказов одного из арендаторов.

Ранее Андрей Воробьев пообещал жителям Вереи, что при благоустройстве города будет сохранена историческая застройка.