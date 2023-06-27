Андрей Воробьев: при благоустройстве Вереи будет сохранена историческая застройка

Верея — один из самых древних городов страны, поэтому при благоустройстве важно сохранить историческую застройку, черты екатерининской перепланировки, но при этом встроить современные элементы, подчеркнул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В настоящее время работы идут на улице Кузнечная гора. Данный проект разделили на два этапа. В рамках первого в прошлом году были оборудованы тротуары, места для отдыха, смотровая площадка, амфитеатр, летнее кафе, видеонаблюдение и освещение, написал губернатор в своих соцсетях.

«Второй этап пешеходной зоны планируем закончить к сентябрю. Сейчас строители делают прогулочные дорожки, укрепляют склоны холма, на котором стоит Городище. Проект станет финальным штрихом благоустройства», — отметил губернатор.

Пешеходные дорожки будут закольцованы, таким образом, все достопримечательности Вереи будут связаны в один маршрут, подчеркнул глава Московской области.

Во время рабочего визита в муниципалитет Андрей Воробьев выразил уверенность, что все элементы благоустройства помогу раскрыть туристический потенциал Вереи и привлечь в город малый бизнес.