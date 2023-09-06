«Объемы просрочки могут сократиться»: выяснилось, к чему приведет запрет МФО в России

В России могут полностью запретить деятельность микрофинансовых организаций (МФО). Об этом сообщили «Известия», ссылаясь на соответствующий законопроект Госдумы.

Граждане занимают регулярно

В пояснительной записке уточняется, что наименее социально защищенная категория населения вынуждена регулярно обращаться за микрозаймами. Люди идут на это из-за низких доходов, отсутствия филиалов нужных банков в городе, непостоянного места работы. Из-за этого растет закредитованность населения и процент просроченных задолженностей.

Просрочек станет меньше, но…

Как рассказала доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова, в запрете МФО можно увидеть и положительные, и отрицательные последствия.

«С одной стороны, действительно, малозащищенные и малообеспеченные граждане не будут брать кредиты и далее увеличивать объемы долгов. Объемы просрочки могут сократиться. Хотя здесь вопрос — куда будут возвращаться займы, если не будет МФО? Их обнулят или будет другой финансовый институт?» — отметила экономист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

С другой стороны, по словам эксперта, услугами МФО пользовался бизнес. Например, туроператоры предоставляют возможность оформить путевку с заемными средствами.

«Такой опцией, в основном, пользовались те, кто мог расплатиться за срок действия кредита, чтобы не начинали набегать проценты. Оперативность получения денег и возможность покупки здесь и сейчас были очень привлекательными. Если покупатель ждет поступления денег, зарплаты или иных доходов, и ему попадается горящая путевка, почему бы не воспользоваться?» — пояснила экономист.

Собеседница добавила, что такому человеку выдачи кредита в банке пришлось бы ждать гораздо дольше.

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