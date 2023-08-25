Жизнь одним днем: названы главные факторы, мешающие россиянам копить деньги

Согласно последним опросам ВЦИОМ, каждый четвертый россиян признался, что не делает накоплений. При этом финансовые эксперты убеждены, что некая финансовая подушка безопасности должна быть у человека всегда.

Как рассказала профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова, сложность в накоплении денег зависит от многих факторов, включая личные, культурные и экономические условия.

«Одним из главных факторов, препятствующих производить накопления, является недостаточное понимание финансовых принципов и навыков управления деньгами. Многие люди не умеют, а иногда и просто не считают важным составлять бюджет, планировать расходы и инвестировать свои деньги», — пояснила экономист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По ее словам, желание мгновенного удовлетворения и потребления, сравнение себя с другими людьми, стремление следовать моде зачастую приводят к необдуманным, спонтанным покупкам.

«Большая часть наших сограждан хотят поддерживать достаточно высокий уровень потребления, достигнутый в предыдущие годы, тратя порой больше, чем зарабатывают. Эту разницу они покрывают привлечением заемных средств — кредитов, микрозаймов», — отметила Проданова.

Эксперт добавила, что бывают и такие граждане, которые вроде и неплохо зарабатывают, но живут одним днем, не желая делать накопления.

«В обоих случаях первопричина одна — низкая финансовая грамотность и неумение планировать свои расходы, которые не позволяют достичь денежной стабильности и накопить средства на будущее», — уточнила собеседница.

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