«Очень много напряженных мест»: нашлась причина дороговизны жилья в Дубае

Недвижимость в Дубае может подорожать на 15%. Об этом рассказал основатель агентства недвижимости «Этажи» в этом эмирате Данис Латыпов.

По его словам, первое полугодие 2023 года было очень активным по продажам.

«Как правило, летом бывает снижение цен, некая их стабилизация, но в этом году такого не случилось — стоимость недвижимости продолжила расти. И сегодня многие говорят о том, что жаркий сезон с высокими продажами продлится как минимум до конца года», — уточнил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Такое явление, по его словам, наблюдается из-за общей нестабильности в мире.

«Экономика Европы падает, в США непонятная внутренняя обстановка, да и в целом на планете очень много напряженных мест. По сути, у людей сейчас не так много гарантированных вариантов для инвестиций. В этой ситуации Дубай стал некой нейтральной гаванью, где можно действительно получать доход», — пояснил собеседник.

Однако основные финансы большинство инвесторов, по его мнению, все же будут держать в других странах с более развитыми рынками. Потому что при покупке недвижимости в Дубае есть и риски.

«Можно приобрести некачественный объект и провалиться в цене, даже несмотря на то, что рынок в целом растет. Можно приобрести недвижимость в невостребованном районе или по завышенной цене. Из-за нестабильности курса рубля есть опасность просчитаться при покупке в рассрочку и потерять в какой-то момент возможность исполнять свои долговые обязательства», — отметил эксперт.

Ранее выяснилось, что россияне стали чаще покупать жилье в Дубае.