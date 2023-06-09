Около 20 проектов по созданию готовых производственных площадей реализуется в Подмосковье

В настоящее время на территории Московской области реализуется порядка двадцати проектов по созданию производственных площадей в формате «Подмосковье индастриал». Об этом сообщила глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева. Ее слова приводит ТАСС .

Как отметили в пресс-службе областного министерства инвестиций, промышленности и науки, реализация данных проектов создаст в Подмосковье более тридцати тысяч рабочих мест.

Так, сегодня уже реализованы три проекта — они запущены в Подольске и Солнечногорске. Общий объем инвестиций — пять миллиардов рублей. Еще пять проектов находятся на стадии строительства, уточнила Зиновьева, один — в стадии проектирования, по тринадцати проектам сейчас определяется статус земельных участков.

«Совокупный объем инвестиций в рамках всех проектов в формате «Подмосковье индастриал» составит 133,5 миллиарда рублей», — сказала министр.

Формат «Подмосковье индастриал» предполагает создание готовой промышленной недвижимости, подходящей для размещения компаний различного профиля, в том числе фармацевтических и логистических.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что, несмотря на сложности прошлого года, связанные с логистикой и санкциями, экономическая ситуация в регионе остается стабильной.