«Остались самые сильные и надежные игроки»: назван стопроцентный способ приумножить свои деньги

Несмотря на не самую стабильную геополитическую и мировую экономическую ситуацию, спектр возможностей для желающих управлять собственными инвестициями на сегодня довольно широк. Экономисты рассказали, куда вложить зарплату, чтобы деньги приумножались.

Вклады

Самый очевидный путь, отметила доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Тарасова, — это надежные депозиты в банках.

«Положение банковской системы весьма прочное, усилия Центробанка по борьбе с серыми схемами, реализованные несколько лет назад, увенчались успехом: на рынке остались самые сильные и надежные игроки, и вот уже длительное время о банкротстве той или иной кредитной организации не слышно», — пояснила Тарасова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

При этом, по ее словам, ставки по депозитам довольно привлекательны. Особенно после недавнего подъема Центробанком ключевой ставки: даже самые крупные банки предлагают 12-13% годовых и даже больше.

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Фондовый рынок

Еще одна возможность, добавляет профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова, — это фондовый рынок.

«В условиях сокращения международных расчетов и невозможности вкладывать в акции зарубежных эмитентов, все больше граждан открывают брокерские счета на Мосбирже. Как результат — растут отечественные индексы. Так, с начала года индекс ММВБ увеличился примерно на 50% — с 2100 до 3250 пунктов. Отдельные акции подорожали еще сильнее, например? Сбербанк вырос со 140 до 260 рублей за штуку», — уточнила Проданова.

Очевидно, рассказала собеседница, что доходность здесь не гарантирована, однако вероятность получение неплохой прибыли выглядит вполне осязаемо.

Валюта

Экономист Тарасова также отметила, что неплохую прибыль получили те инвесторы, которые приобрели валюту в начале года.

«Сохраняющийся дисбаланс в мировом движении средств, продолжающееся падение экспорта и повышенный спрос на валюту, например, в результате выплат по облигациям федерального займа толкают вверх курсы доллара и евро. Для примера можно сказать, что на начало года доллар стоил около 70 рублей, а на данный момент котировки приближаются к 100 рублям, то есть рост — около 45%», — подсчитала доцент.

Ранее мы рассказывали, как пенсионерка решила заняться инвестированием и отдала мошенникам полтора миллиона рублей.