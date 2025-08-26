От горбуши до нерки: какая икра подешевела больше всего — объяснили в Рыбном союзе

В России начали снижаться цены на красную икру в розничных магазинах. Об этом сообщил ТАСС , ссылаясь на данные Рыбного союза.

Российские покупатели наконец-то могут порадоваться снижению цен на красную икру. По данным Рыбного союза, с середины июля икра нерки подешевела на 9%, а горбуши — на 2%. Эксперты объясняют это рекордными уловами тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке. Горбуша и нерка составляют основную часть добычи, что и повлияло на цены их икры. При этом икра кеты незначительно подорожала, а кижуча осталась без изменений.

На оптовом рынке скидки еще существеннее: цены на икру кеты упали на 13%, горбуши — на 20%, нерки — на 8%. Одновременно снизились и цены на саму рыбу — горбуша подешевела на 9%, нерка на 4%, а кета на 2%. Такая динамика позволяет ожидать дальнейшего снижения розничных цен в ближайшее время.

Ранее стало известно, как дефицит бензина в России повлияет на цены на топливо.