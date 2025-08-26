От никеля до кобальта: страны договорились о сотрудничестве в сфере стратегических ресурсов

Германия и Канада договорились о стратегическом партнерстве в сфере поставок критически важных полезных ископаемых, как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg.

На встрече в Берлине канцлер Фридрих Мерц и премьер-министр Марк Карни обсудили создание надежных цепочек поставок металлов для оборонной и энергетической отраслей. Канадская сторона заявила о готовности стать ключевым поставщиком никеля, кобальта и других ресурсов для Германии, отметив, что ранее неиспользованные месторождения страны позволяли России и Китаю доминировать на рынке.

Особый акцент был сделан на том, что Германия является крупнейшей экономикой Европы и важнейшим торговым партнером Канады в ЕС. Стороны планируют привлечь частные инвестиции для финансирования новых проектов и формирования стабильных логистических каналов. Растущий спрос на эти металлы связан с нуждами оборонной промышленности, производством электромобилей и оборудования для возобновляемой энергетики.

