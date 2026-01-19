Отдых за границей стал доступнее, чем отдых в России

По итогам 2025 года средняя стоимость зарубежных туров для россиян снизилась минимум на 11% по сравнению с предыдущим периодом, пишут «Ведомости». Такие данные приводят ведущие туроператоры страны.

Так, генеральный директор Space Travel Артур Мурадян сообщил о снижении средней стоимости тура на 11% — до 95 тыс. руб.

Аналогичную цифру в 95 тыс. руб. и снижение на 13% зафиксировал и туроператор Tez Tour. При этом цены на самые массовые направления — Египет и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) — остались стабильными.

По данным представителя Level.Travel, стоимость путевок в эти страны сохранилась на уровне 203 и 213 тыс. руб. соответственно. Не изменилась и средняя цена отдыха на Мальдивах (около 464 тыс. руб.).

Некоторые эксперты отмечают незначительный рост. Так, в Tutu говорят о небольшом увеличении цен, а в Onlinetours считают, что бюджет поездки вырос на 5% — до 187 тыс. руб.

Ключевым фактором, позволившим сохранить доступность, стало заблаговременное бронирование. Как отметил представитель Anex, стоимость туров в Турцию, Египет и Таиланд изменилась минимально, так как граждане стали чаще фиксировать лучшие условия заранее.

