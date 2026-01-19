Под угрозой закрытия: туристы-инстаграмеры могут лишить всех доступа к уникальному храму в Таиланде

Один из известнейших буддийских храмов Таиланда, Ват Пха Лат в Чиангмае, вынужден был обратиться к туристам с официальным и жестким предупреждением. Причиной стали участившиеся случаи неподобающего поведения, которые администрация храма охарактеризовала как неуважение к святыне. В опубликованном 18 января 2026 года заявлении особое беспокойство выражается по поводу занятий акро-йогой, восхождений на древние статуи и скалы, а также ношения откровенной одежды.

Как сообщает Турпром, священное место, расположенное у подножия горы Дойсутхеп, остается действующим местом поклонения для монахов. В обращении подчеркивается, что Ват Пха Лат — это в первую очередь буддийский храм и исторический памятник, а не парк отдыха или спортивный зал. Именно поэтому администрация ввела ряд строгих правил, призванных сохранить духовную атмосферу.

Под запрет попали все виды физических упражнений, включая йогу и гимнастику, лазание на любые сооружения (пагоды, статуи, водопады) и скалы. Также недопустимы громкие звуки, нарушающие покой, и одежда, не соответствующая священному месту, такая как купальные костюмы. Информация размещена на тайском и английском языках, чтобы донести правила до всех посетителей.

В заявлении выражается серьезная обеспокоенность сложившейся ситуацией и содержится прямое предупреждение: если подобное поведение продолжится, храм может быть вынужден навсегда закрыть свои двери для туристов.

При этом администрация подчеркивает, что всегда рада гостям, которые относятся к святыне с должным уважением и соблюдают установленные нормы. От понимания и сотрудничества туристов теперь зависит, останется ли это уникальное место доступным для будущих поколений.

