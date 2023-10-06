«Откладывать уже сложнее»: выяснилось, можно ли прожить на 100 тысяч рублей в Подмосковье

20% трудящихся в Подмосковье получают зарплату от 100 тыс. рублей. Это почти 300 тыс. человек, гласит статистика издания «Финэкспертиза».

Как пояснила экономист, доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец, сама по себе эта сумма кажется большой, если сравнивать ее с зарплатой в регионах. Но в семье, подчеркнула эксперт, зачастую работает только один человек.

«Если вести речь о сумме в 100 тыс. рублей на семью в Подмосковье, то стоит учитывать несколько обстоятельств. Если это сумма на двух взрослых, даже с ипотекой, то ее хватит на текущие расходы и на небольшие сбережения», — отметила экономист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Но обстоятельства меняются, если в семье есть ребенок, продолжила собеседница.

«На текущие расходы семье может и хватить, но что-то откладывать уже сложнее. Однако у семей разные условия и разные потребности», — подытожила Иванова-Швец.

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