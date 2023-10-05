Получат по заслугам: в России предложили больше платить особенно активным учителям

День учителя сегодня отмечают в России. Традиционно в этот праздник принято вспоминать о значимости труда преподавателей и поощрять тех, кто готовит школьников ко взрослой жизни. В Сети издавна обсуждают идею повышения заработной платы учителей, однако некоторые эксперты не согласны, что нужно больше платить всем педагогам.

Как отметила профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова, не все учителя в равной степени заинтересованы в качественном исполнении своих обязанностей. Она предложила поощрять российских педагогов по индивидуальным заслугам, которые могут быть отражены в персональных рейтингах сотрудников образовательных учреждений.

«Каждая школа может устанавливать определенное количество баллов за выполнение того или иного показателя. Например, это может быть подготовка учащегося к сдаче ЕГЭ на 100 баллов, участию в олимпиадах, грантах, ведение патриотической работы. То есть за каждое из мероприятий могут быть в рейтинге предусмотрены баллы», — пояснила Проданова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эти мероприятия и заслуги, по словам собеседницы, не должны относиться к основной деятельности, за которую преподаватели получают оклад.

«С начала учебного года в школах можно было бы объявлять виды деятельности, за которые можно заработать баллы. Далее все полученные за год баллы суммируются и «монетизируются». Таким образом можно определить надбавку к заработной плате на следующий год. Например, один балл — тысяча рублей. Скажем, за год учитель заработал 20 баллов, значит, его ежемесячная надбавка на весь следующий год составит 20 тыс. рублей. Суммы надбавок должны варьироваться в зависимости от бюджета школы и региона», — уточнила экономист.

По словам Продановой, эта идея гораздо эффективнее увеличения зарплат для всех и каждого.

«Учителя по-разному относятся к учебному процессу, и поощрять каждого в равной степени — не очень справедливо. При составлении рейтингов, кстати, может учитываться и мнение учеников», — считает эксперт.

Такая стимуляция, подытожила эксперт, будет способствовать повышению профессионального уровня учителей и их саморазвитию.

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